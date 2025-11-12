Unsplash logo
Beranda Unsplash
A photo
Pen Tool
A compass
A stack of folders
Download
Bookmark
Person
Localization icon
navigation menu
A magnifying glass
An X shape
Filters
Dapatkan Unsplash+
Masuk
Kirim gambar
A photo
Foto
6,6 rb
Pen Tool
Ilustrasi
2,4 rb
Lainnya
A copyright icon ©
Lisensi
Arrow down
Aspect ratio
Orientasi
Arrow down
Unfold
Urutkan berdasarkan
Relevansi
Arrow down
Filters
Filter
Keamanan
Penjaga keamanan
keamanan siber
Keamanan data
keamanan
kunci
Sistem keamanan
kamera keamanan
aman
dunia maya
selamat
Privasi
Getty Images
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Scott Webb
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
FlyD
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Philipp Katzenberger
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
TSD Studio
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Collin
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
NASA
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Adi Goldstein
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
A. C.
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
fabio
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Rayner Simpson
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Franck
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Getty Images
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Obi
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Bernard Hermant
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Miłosz Klinowski
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Getty Images
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Matthew Henry
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Towfiqu barbhuiya
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
John Salvino
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Telusuri gambar premium di iStock
| Klaim diskon Anda sekarang
Muat selengkapnya
Unsplash logo
Buat sesuatu yang keren
Lihat lebih banyak di iStock ↗
Lihat lebih banyak di iStock ↗