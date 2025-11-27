Unsplash logo
Beranda Unsplash
A photo
Pen Tool
A compass
A stack of folders
Download
Bookmark
Person
Localization icon
navigation menu
A magnifying glass
An X shape
Filters
Dapatkan Unsplash+
Masuk
Kirim gambar
A photo
Foto
2,1 rb
Pen Tool
Ilustrasi
97
Lainnya
A copyright icon ©
Lisensi
Arrow down
Aspect ratio
Orientasi
Arrow down
Unfold
Urutkan berdasarkan
Relevansi
Arrow down
Filters
Filter
Kayu manis
gulungan kayu manis
batang kayu manis
Siung
kapulaga
vanila
cengkih
bubuk kayu manis
pala
roti kayu manis
kunyit
Maryam Sicard
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Angelo Pantazis
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Tijana Drndarski
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Mae Mu
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Olivie Strauss
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Rens D
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Marta Matyszczyk
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Mockup Graphics
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Olivie Strauss
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
June Andrei George
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Tijana Drndarski
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Yana Gorbunova
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Maryam Sicard
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Mae Mu
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Heather Barnes
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Tijana Drndarski
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Olivie Strauss
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Diana Polekhina
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Mockup Graphics
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Uriel Soberanes
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Telusuri gambar premium di iStock
| Klaim diskon Anda sekarang
Muat selengkapnya
Unsplash logo
Buat sesuatu yang keren
Lihat lebih banyak di iStock ↗
Lihat lebih banyak di iStock ↗