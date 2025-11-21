Unsplash logo
Beranda Unsplash
A photo
Pen Tool
A compass
A stack of folders
Download
Bookmark
Person
Localization icon
navigation menu
A magnifying glass
An X shape
Filters
Dapatkan Unsplash+
Masuk
Kirim gambar
A photo
Foto
4 rb
Pen Tool
Ilustrasi
11
Lainnya
A copyright icon ©
Lisensi
Arrow down
Aspect ratio
Orientasi
Arrow down
Unfold
Urutkan berdasarkan
Relevansi
Arrow down
Filters
Filter
Kayu kenari
kayu
Walnut
kayu ek
tekstur kayu kenari
kayu gelap
tekstur kayu
Kayu
tekstur
latar kayu
pola
latar
Slashio Photography
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Patrick Fore
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Jude Infantini
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Liam Pozz
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Getty Images
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Pandav Tank
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Back we go
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Joshua Bartell
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Drazen Nesic
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Stefan Lehner
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Erol Ahmed
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Wu Zhongyi
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Drazen Nesic
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Daria Rudyk
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
JOGsplash
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Wu Zhongyi
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Susan Wilkinson
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Sahand Babali
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
JOGsplash
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Alexey Golubev
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Telusuri gambar premium di iStock
| Klaim diskon Anda sekarang
Muat selengkapnya
Unsplash logo
Buat sesuatu yang keren
Lihat lebih banyak di iStock ↗
Lihat lebih banyak di iStock ↗