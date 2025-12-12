Unsplash logo
Beranda Unsplash
A photo
Pen Tool
A compass
A stack of folders
Download
Bookmark
Person
Localization icon
navigation menu
A magnifying glass
An X shape
Filters
Dapatkan Unsplash+
Masuk
Kirim gambar
A photo
Foto
2,4 rb
Pen Tool
Ilustrasi
13
Lainnya
A copyright icon ©
Lisensi
Arrow down
Aspect ratio
Orientasi
Arrow down
Unfold
Urutkan berdasarkan
Relevansi
Arrow down
Filters
Filter
Kawat berduri
pagar kawat berduri
kawat
pagar
penjara
Rantai
kawat silet
Duri
rantai
pagar kawat
Berduri
Allison Saeng
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Asher Legg
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Daniel Bernard
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Red Dot
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Imkara Visual
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Robert Klank
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Daniel Eledut
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Bogomil Mihaylov
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Imkara Visual
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
N C
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Patrick Hendry
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Megan Clark
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Ubaid E. Alyafizi
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Ali Abdul Rahman
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Roman Petrov
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
engin akyurt
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Paris Bilal
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Tamara Gore
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Lars Dunker
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Bernd 📷 Dittrich
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Telusuri gambar premium di iStock
| Klaim diskon Anda sekarang
Muat selengkapnya
Unsplash logo
Buat sesuatu yang keren
Lihat lebih banyak di iStock ↗
Lihat lebih banyak di iStock ↗