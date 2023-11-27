Unsplash logo
Beranda Unsplash
A photo
Pen Tool
A compass
A stack of folders
Download
Bookmark
Person
Localization icon
navigation menu
A magnifying glass
An X shape
Filters
Dapatkan Unsplash+
Masuk
Kirim gambar
A photo
Foto
1,2 rb
Pen Tool
Ilustrasi
4
Lainnya
A copyright icon ©
Lisensi
Arrow down
Aspect ratio
Orientasi
Arrow down
Unfold
Urutkan berdasarkan
Relevansi
Arrow down
Filters
Filter
Kashmir
Jammu Kashmir
alam
gulmarg
Jammu dan Kashmir
Ladakh
Srinagar
dari danau
pahalgam
Manali
Kerala
Lembah Kashmir
Pegunungan Kashmir
Getty Images
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Praneet Kumar
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
hellobeekay
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Isa
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Getty Images
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Naweedey
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Bhavesh Sawant
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
imad Clicks
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Getty Images
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Jannes Jacobs
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Arif Khan
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
imad Clicks
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Getty Images
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Divya Agrawal
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Rish Agarwal
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Nitin Karolla
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Getty Images
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Divya Agrawal
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Shail Sharma
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Samed
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Telusuri gambar premium di iStock
| Klaim diskon Anda sekarang
Muat selengkapnya
Unsplash logo
Buat sesuatu yang keren
Lihat lebih banyak di iStock ↗
Lihat lebih banyak di iStock ↗