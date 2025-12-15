Unsplash logo
Beranda Unsplash
A photo
Pen Tool
A compass
A stack of folders
Download
Bookmark
Person
Localization icon
navigation menu
A magnifying glass
An X shape
Filters
Dapatkan Unsplash+
Masuk
Kirim gambar
A photo
Foto
512
Pen Tool
Ilustrasi
30
Lainnya
A copyright icon ©
Lisensi
Arrow down
Aspect ratio
Orientasi
Arrow down
Unfold
Urutkan berdasarkan
Relevansi
Arrow down
Filters
Filter
Karyawan yang bahagia
Karyawan
kantor bahagia
karyawan yang bahagia
manusia
kantor
orang
bisnis
Tim yang bahagia
Teamwork
Bahagia
Orang yang bahagia
kerja
Getty Images
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Husna Miskandar
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Gambar bersponsor
––– – –– –– – –– –––– ––– ––––
krakenimages
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Brooke Cagle
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Getty Images
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Priscilla Du Preez 🇨🇦
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Brooke Cagle
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Mimi Thian
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Getty Images
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Jud Mackrill
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Jacqueline Munguía
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
krakenimages
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Getty Images
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Campaign Creators
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Naassom Azevedo
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Brooke Cagle
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Andrej Lišakov
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Proxyclick Visitor Management System
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
CoWomen
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Helena Lopes
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Gambar bersponsor
––– – –– –– – –– –––– ––– ––––
Gambar bersponsor
––– – –– –– – –– –––– ––– ––––
Telusuri gambar premium di iStock
| Klaim diskon Anda sekarang
Muat selengkapnya
Unsplash logo
Buat sesuatu yang keren
Gambar bersponsor
Dapatkan diskon 20% dengan kode UNSPLASH20
Gambar bersponsor
Dapatkan diskon 20% dengan kode UNSPLASH20
Gambar bersponsor
Dapatkan diskon 20% dengan kode UNSPLASH20
Lihat lebih banyak di iStock ↗
Lihat lebih banyak di iStock ↗