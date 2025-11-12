Unsplash logo
Beranda Unsplash
A photo
Pen Tool
A compass
A stack of folders
Download
Bookmark
Person
Localization icon
navigation menu
A magnifying glass
An X shape
Filters
Dapatkan Unsplash+
Masuk
Kirim gambar
A photo
Foto
33
Pen Tool
Ilustrasi
0
Lainnya
A copyright icon ©
Lisensi
Arrow down
Aspect ratio
Orientasi
Arrow down
Unfold
Urutkan berdasarkan
Relevansi
Arrow down
Filters
Filter
Kartini
orang
manusium
Dermaga
Tinta Zoe Scarlett
Zoe Scarlett
kursi tato
kartrid jarum tato
satu tato jarum
jarum tunggal
tato jarum tunggal
Tato bunga teratai
tato garis halu
Benyamin Bohlouli
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Benyamin Bohlouli
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Yanhao Fang
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Jen B
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Yanhao Fang
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Haberdoedas
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Haberdoedas
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Haberdoedas
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Haberdoedas
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Haberdoedas
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Haberdoedas
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Haberdoedas
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Haberdoedas
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Haberdoedas
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Ali Rizwan Saghar
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Jakob Owens
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Haberdoedas
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Haberdoedas
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Jakob Owens
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Haberdoedas
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Telusuri gambar premium di iStock
| Klaim diskon Anda sekarang
Muat selengkapnya
Unsplash logo
Buat sesuatu yang keren
Lihat lebih banyak di iStock ↗
Lihat lebih banyak di iStock ↗