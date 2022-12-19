Unsplash logo
Beranda Unsplash
A photo
Pen Tool
A compass
A stack of folders
Download
Bookmark
Person
Localization icon
navigation menu
A magnifying glass
An X shape
Visual search
Filters
Dapatkan Unsplash+
Masuk
Kirim gambar
A photo
Foto
21
Pen Tool
Ilustrasi
0
Lainnya
A copyright icon ©
Lisensi
Arrow down
Aspect ratio
Orientasi
Arrow down
Unfold
Urutkan berdasarkan
Relevansi
Arrow down
Filters
Filter
Karl marx
Marx
komunisme
abu-abu
Desain Grafi
latar
wallpaper
Minimali
Teater Bolshoi
Monumen Karl Marx
musim dingin
Rusium
jalan
Unsplash+ Community
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Hennie Stander
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Maximilian Scheffler
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Lian Lianna Begett
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Woliul Hasan
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Annie Spratt
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Александр Ващенко
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Victoria Fomina
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Taras Onufriiv
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Rodion Tkachev
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Stockholm Paris Studio
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Taras Onufriiv
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Taras Onufriiv
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Beth Watt
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Kat Ya
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Pavel Nekoranec
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Bastian Pudill
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Yana Marudova
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Pavel Avakumov
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Julia Weihe
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Telusuri gambar premium di iStock
| Klaim diskon Anda sekarang
Muat selengkapnya
Unsplash logo
Buat sesuatu yang keren
Lihat lebih banyak di iStock ↗
Lihat lebih banyak di iStock ↗