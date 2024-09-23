Unsplash logo
Beranda Unsplash
A photo
Pen Tool
A compass
A stack of folders
Download
Bookmark
Person
Localization icon
navigation menu
A magnifying glass
An X shape
Visual search
Filters
Dapatkan Unsplash+
Masuk
Kirim gambar
A photo
Foto
7,2 rb
Pen Tool
Ilustrasi
19
Lainnya
A copyright icon ©
Lisensi
Arrow down
Aspect ratio
Orientasi
Arrow down
Unfold
Urutkan berdasarkan
Relevansi
Arrow down
Filters
Filter
Kapal tinggi
kapal
laut
Air
pantai
bajak laut
petualangan
perahu
bepergian
Maritim
perahu layar
Berlayar
Imkara Visual
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Austin Neill
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Ilse Orsel
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
David Dibert
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Getty Images
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Raimond Klavins
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Raimond Klavins
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Hector John Periquin
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Planet Volumes
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Raimond Klavins
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Michael Jerrard
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Jamie Morrison
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Planet Volumes
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Andreea Swank
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Rafael Garcin
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Elina Emurlaeva
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Resource Database
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Raimond Klavins
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Nathan Hurst
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Giovani Carlini
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Telusuri gambar premium di iStock
| Klaim diskon Anda sekarang
Muat selengkapnya
Unsplash logo
Buat sesuatu yang keren
Lihat lebih banyak di iStock ↗
Lihat lebih banyak di iStock ↗