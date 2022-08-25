Unsplash logo
Beranda Unsplash
A photo
Pen Tool
A compass
A stack of folders
Download
Bookmark
Person
Localization icon
navigation menu
A magnifying glass
An X shape
Visual search
Filters
Dapatkan Unsplash+
Masuk
Kirim gambar
A photo
Foto
787
Pen Tool
Ilustrasi
22
Lainnya
A copyright icon ©
Lisensi
Arrow down
Aspect ratio
Orientasi
Arrow down
Unfold
Urutkan berdasarkan
Relevansi
Arrow down
Filters
Filter
Kantor gelap
kantor
latar belakang kantor gelap
wallpaper gelap
gelap
meja gelap
latar belakang gelap
latar belakang kantor
kamar gelap
abu-abu
Minimali
Getty Images
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
JC Gellidon
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Nikita Kachanovsky
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Luca Bravo
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Alexander Mils
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Mauricio Chavez
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Joshua Davis
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Nevin Ruttanaboonta
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Getty Images
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Clark Tibbs
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Glenn Carstens-Peters
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Sergio Franklin
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Getty Images
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Lee Campbell
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Maxim
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Robert Tudor
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Getty Images
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
AltumCode
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Vitor Paladini
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
C D-X
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Telusuri gambar premium di iStock
| Klaim diskon Anda sekarang
Muat selengkapnya
Unsplash logo
Buat sesuatu yang keren
Lihat lebih banyak di iStock ↗
Lihat lebih banyak di iStock ↗