Unsplash logo
Beranda Unsplash
A photo
Pen Tool
A compass
A stack of folders
Download
Bookmark
Person
Localization icon
navigation menu
A magnifying glass
An X shape
Filters
Dapatkan Unsplash+
Masuk
Kirim gambar
A photo
Foto
298
Pen Tool
Ilustrasi
15
Lainnya
A copyright icon ©
Lisensi
Arrow down
Aspect ratio
Orientasi
Arrow down
Unfold
Urutkan berdasarkan
Relevansi
Arrow down
Filters
Filter
Kantong nasi
beras
tas
bera
makanan
Kelontong
karung
coklat
ta
Makanan pokok
mentah
beras merah
biji kopi
Patrycja Jadach
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
S. Laiba Ali
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
S. Laiba Ali
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Julian Andres Carmona Serrato
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Ahmed
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Adrian Gomez
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Wahaj Sufian
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Caelen Cockrum
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Monika Grabkowska
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Kseniya Nekrasova
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
RAPHAEL MAKSIAN
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
RAPHAEL MAKSIAN
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Curated Lifestyle
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
runda choo
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Wei Feng
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Pete Walls
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Patrycja Jadach
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
VINAY GUPTA
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
jason roy
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Mehmet Keskin
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Telusuri gambar premium di iStock
| Klaim diskon Anda sekarang
Muat selengkapnya
Unsplash logo
Buat sesuatu yang keren
Lihat lebih banyak di iStock ↗
Lihat lebih banyak di iStock ↗