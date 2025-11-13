Unsplash logo
Beranda Unsplash
A photo
Pen Tool
A compass
A stack of folders
Download
Bookmark
Person
Localization icon
navigation menu
A magnifying glass
An X shape
Filters
Dapatkan Unsplash+
Masuk
Kirim gambar
A photo
Foto
8,3 rb
Pen Tool
Ilustrasi
263
Lainnya
A copyright icon ©
Lisensi
Arrow down
Aspect ratio
Orientasi
Arrow down
Unfold
Urutkan berdasarkan
Relevansi
Arrow down
Filters
Filter
Kamar tidur
Ruang tamu
dapur
kamar mandi
tempat tidur
kamar
interior kamar tidur
Malam kamar tidur
Interior
rumah
Ruang makan
kantor
perabot
Yevhenii Deshko
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Spacejoy
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Spacejoy
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Christopher Jolly
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Getty Images
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Chastity Cortijo
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Lotus Design N Print
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Francesca Tosolini
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Yevhenii Deshko
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
mark champs
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Kenny Eliason
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Minh Pham
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Yevhenii Deshko
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Sonnie Hiles
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Lotus Design N Print
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Spacejoy
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Yevhenii Deshko
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Becca Schultz
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Spacejoy
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
刘 强
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Telusuri gambar premium di iStock
| Klaim diskon Anda sekarang
Muat selengkapnya
Unsplash logo
Buat sesuatu yang keren
Lihat lebih banyak di iStock ↗
Lihat lebih banyak di iStock ↗