Unsplash logo
Beranda Unsplash
A photo
Pen Tool
A compass
A stack of folders
Download
Bookmark
Person
Localization icon
navigation menu
A magnifying glass
An X shape
Filters
Dapatkan Unsplash+
Masuk
Kirim gambar
A photo
Foto
1,1 rb
Pen Tool
Ilustrasi
540
Lainnya
A copyright icon ©
Lisensi
Arrow down
Aspect ratio
Orientasi
Arrow down
Unfold
Urutkan berdasarkan
Relevansi
Arrow down
Filters
Filter
Kalender 2025
kalender
2025
Kalender 2025
Kalender 2026
Perencana
Tahun Baru
Teks
tanggal
Kalender Oktober 2025
Kalender 2024
Kalender Dinding
Mariia Shalabaieva
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Ingmar
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Eric Rothermel
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Ingmar
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Behnam Norouzi
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
YASH18
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Kelly Sikkema
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Towfiqu barbhuiya
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Behnam Norouzi
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Blessing Ri
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
YASH18
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Maddi Bazzocco
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Behnam Norouzi
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Kelly Sikkema
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Kyrie kim
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Brooke Lark
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Behnam Norouzi
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Estée Janssens
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Jametlene Reskp
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Roman Bozhko
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Telusuri gambar premium di iStock
| Klaim diskon Anda sekarang
Muat selengkapnya
Unsplash logo
Buat sesuatu yang keren
Lihat lebih banyak di iStock ↗
Lihat lebih banyak di iStock ↗