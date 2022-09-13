Unsplash logo
Beranda Unsplash
A photo
Pen Tool
A compass
A stack of folders
Download
Bookmark
Person
Localization icon
navigation menu
A magnifying glass
An X shape
Visual search
Filters
Dapatkan Unsplash+
Masuk
Kirim gambar
A photo
Foto
84
Pen Tool
Ilustrasi
1
Lainnya
A copyright icon ©
Lisensi
Arrow down
Aspect ratio
Orientasi
Arrow down
Unfold
Urutkan berdasarkan
Relevansi
Arrow down
Filters
Filter
Kaledonia baru
Selandia Baru
laut
pantai
alam
Air
pulau
Shoreline
Luar
tanah
pohon
Tropi
Pemandangan udara
Getty Images
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Quentin Fahrner
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Sébastien Jermer
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Sébastien Jermer
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Getty Images
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Nathan Feyssat
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Raelle Cameron
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Éric Deschaintre
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Getty Images
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Nico Smit
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Nico Smit
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Nathan Feyssat
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Getty Images
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Shino Nakamura
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Léo Lacrose
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Anél van Dyk
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Alexander Mils
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Éric Deschaintre
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Raelle Cameron
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Sawada Kedavra
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Telusuri gambar premium di iStock
| Klaim diskon Anda sekarang
Muat selengkapnya
Unsplash logo
Buat sesuatu yang keren
Lihat lebih banyak di iStock ↗
Lihat lebih banyak di iStock ↗