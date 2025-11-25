Unsplash logo
Beranda Unsplash
A photo
Pen Tool
A compass
A stack of folders
Download
Bookmark
Person
Localization icon
navigation menu
A magnifying glass
An X shape
Filters
Dapatkan Unsplash+
Masuk
Kirim gambar
A photo
Foto
1,4 rb
Pen Tool
Ilustrasi
7
Lainnya
A copyright icon ©
Lisensi
Arrow down
Aspect ratio
Orientasi
Arrow down
Unfold
Urutkan berdasarkan
Relevansi
Arrow down
Filters
Filter
Kairo
Mesir
Luxor
Alexandria
Kairo Mesir
Giza
Piramida
Menara Kairo
Dubai
piramida
Istanbul
Kota Kairo
Aswan
Getty Images
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Omar Elsharawy
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Spencer Davis
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Roaming Pictures
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Getty Images
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Ahmed Ezzat
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Thales Botelho de Sousa
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Mohamed Ahmed
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Getty Images
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
rosario janza
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Dario Morandotti
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Omar Adel
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Getty Images
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Kirollos Maged
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Alex Azabache
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Hongbin
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Getty Images
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Hatem Ramadan
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Emily Liang
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
ameera
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Telusuri gambar premium di iStock
| Klaim diskon Anda sekarang
Muat selengkapnya
Unsplash logo
Buat sesuatu yang keren
Lihat lebih banyak di iStock ↗
Lihat lebih banyak di iStock ↗