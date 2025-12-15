Unsplash logo
Beranda Unsplash
A photo
Pen Tool
A compass
A stack of folders
Download
Bookmark
Person
Localization icon
navigation menu
A magnifying glass
An X shape
Filters
Dapatkan Unsplash+
Masuk
Kirim gambar
A photo
Foto
976
Pen Tool
Ilustrasi
10
Lainnya
A copyright icon ©
Lisensi
Arrow down
Aspect ratio
Orientasi
Arrow down
Unfold
Urutkan berdasarkan
Relevansi
Arrow down
Filters
Filter
Kacang hitam
Kacang
kacang hitam
kacang merah
Kacang Pinto
Chickpea
makanan
tekstur
tanam
menghasilkan
sayur
Maryam Sicard
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Mikey Frost
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Frank Holleman
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Junior Bazzo
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Maryam Sicard
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
kaori kubota
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Frank Zhang
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Bakd&Raw by Karolin Baitinger
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Maryam Sicard
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Daniele Franchi
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Snappr
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Janek Valdsalu
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Behnam Norouzi
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Correen
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Christian Dala
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Thomas Murphy
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Getty Images
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Sara Gomes
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
dimas anggara
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Andre Taissin
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Telusuri gambar premium di iStock
| Klaim diskon Anda sekarang
Muat selengkapnya
Unsplash logo
Buat sesuatu yang keren
Lihat lebih banyak di iStock ↗
Lihat lebih banyak di iStock ↗