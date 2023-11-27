Unsplash logo
Beranda Unsplash
A photo
Pen Tool
A compass
A stack of folders
Download
Bookmark
Person
Localization icon
navigation menu
A magnifying glass
An X shape
Filters
Dapatkan Unsplash+
Masuk
Kirim gambar
A photo
Foto
4,2 rb
Pen Tool
Ilustrasi
157
Lainnya
A copyright icon ©
Lisensi
Arrow down
Aspect ratio
Orientasi
Arrow down
Unfold
Urutkan berdasarkan
Relevansi
Arrow down
Filters
Filter
Kaca hijau
hijau
gelas
rumput hijau
gela
tekstur
wallpaper
abstrak
pola
latar abstrak
Swirl
Wallpaper
Flying Object
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
James Lee
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Krišjānis Kazaks
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Lucas van Oort
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Ruan Richard Rodrigues
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Bhautik Patel
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Michael Hamments
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Corina Rainer
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Kateryna Hliznitsova
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Orkun Orcan
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Dmitry Dreyer
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Akshar Dave🌻
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
A. C.
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Sina Katirachi
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Wilhelm Gunkel
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Lidong
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Marko Brečić
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Michele Wales
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Haberdoedas
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Anita Jankovic
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Telusuri gambar premium di iStock
| Klaim diskon Anda sekarang
Muat selengkapnya
Unsplash logo
Buat sesuatu yang keren
Lihat lebih banyak di iStock ↗
Lihat lebih banyak di iStock ↗