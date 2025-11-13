Unsplash logo
Beranda Unsplash
A photo
Pen Tool
A compass
A stack of folders
Download
Bookmark
Person
Localization icon
navigation menu
A magnifying glass
An X shape
Filters
Dapatkan Unsplash+
Masuk
Kirim gambar
A photo
Foto
553
Pen Tool
Ilustrasi
100
Lainnya
A copyright icon ©
Lisensi
Arrow down
Aspect ratio
Orientasi
Arrow down
Unfold
Urutkan berdasarkan
Relevansi
Arrow down
Filters
Filter
Kabar buruk
berita
Sedih
beritum
kecemasan
Peristiwa Terkini
abu-abu
Beritum
surat kabar
orang tua
kerja
masalah kesehatan
Planet Volumes
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Francisco De Legarreta C.
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Олег Мороз
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Kayla Velasquez
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Curated Lifestyle
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Jon Tyson
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Roman Kraft
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Luis Cortés
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Getty Images
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Alexander Krivitskiy
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Allan Vega
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Sincerely Media
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Getty Images
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Jametlene Reskp
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Lukáš Parničan
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Sincerely Media
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Getty Images
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Slejven Djurakovic
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Tigran Hambardzumyan
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Tigran Hambardzumyan
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Telusuri gambar premium di iStock
| Klaim diskon Anda sekarang
Muat selengkapnya
Unsplash logo
Buat sesuatu yang keren
Lihat lebih banyak di iStock ↗
Lihat lebih banyak di iStock ↗