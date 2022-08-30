Unsplash logo
Beranda Unsplash
A photo
Pen Tool
A compass
A stack of folders
Download
Bookmark
Person
Localization icon
navigation menu
A magnifying glass
An X shape
Visual search
Filters
Dapatkan Unsplash+
Masuk
Kirim gambar
A photo
Foto
240
Pen Tool
Ilustrasi
1
Lainnya
A copyright icon ©
Lisensi
Arrow down
Aspect ratio
Orientasi
Arrow down
Unfold
Urutkan berdasarkan
Relevansi
Arrow down
Filters
Filter
Jinak impala
binatang
Impala
Antelope
Satwa liar
Safari
mamalium
Gazelle
hewan liar
alam
potret hewan
Satwa liar Afrika
Savana
Getty Images
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Helena Pfisterer
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Glen Carrie
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Charl Durand
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Getty Images
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Vincent van Zalinge
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Peter Scholten
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Valeria Hutter
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Getty Images
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Jochen van Wylick
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Glen Carrie
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Glen Carrie
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Pierre Lemos
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Joe Ol
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Gabriel Schumacher
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Jäger
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Getty Images
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Peter Olexa
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Charl Durand
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Ben Diagi
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Telusuri gambar premium di iStock
| Klaim diskon Anda sekarang
Muat selengkapnya
Unsplash logo
Buat sesuatu yang keren
Lihat lebih banyak di iStock ↗
Lihat lebih banyak di iStock ↗