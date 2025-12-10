Unsplash logo
Beranda Unsplash
A photo
Pen Tool
A compass
A stack of folders
Download
Bookmark
Person
Localization icon
navigation menu
A magnifying glass
An X shape
Filters
Dapatkan Unsplash+
Masuk
Kirim gambar
A photo
Foto
120
Pen Tool
Ilustrasi
0
Lainnya
A copyright icon ©
Lisensi
Arrow down
Aspect ratio
Orientasi
Arrow down
Unfold
Urutkan berdasarkan
Relevansi
Arrow down
Filters
Filter
Jfk
Bandara JFK
John F Kennedy
Amerika Serikat
bangunan
arsitektur
pesawat terbang
orang
New York
abu-abu
bandara
kendaraan
jendela
Woliul Hasan
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
History in HD
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Florida Memory
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Miguel Ángel Sanz
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Woliul Hasan
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
History in HD
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Ron McClenny
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
H. Kamran
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Daniel Kraus
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Daniel Kraus
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Alex Reynolds
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Xhon Dang
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Dushawn Jovic
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Unseen Histories
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Mark Stuckey
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Harri Nieminen
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Piotr Osmenda
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Ish Consul
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Mark Stuckey
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Mark Stuckey
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Telusuri gambar premium di iStock
| Klaim diskon Anda sekarang
Muat selengkapnya
Unsplash logo
Buat sesuatu yang keren
Lihat lebih banyak di iStock ↗
Lihat lebih banyak di iStock ↗