Unsplash logo
Beranda Unsplash
A photo
Pen Tool
A compass
A stack of folders
Download
Bookmark
Person
Localization icon
navigation menu
A magnifying glass
An X shape
Visual search
Filters
Dapatkan Unsplash+
Masuk
Kirim gambar
A photo
Foto
424
Pen Tool
Ilustrasi
11
Lainnya
A copyright icon ©
Lisensi
Arrow down
Aspect ratio
Orientasi
Arrow down
Unfold
Urutkan berdasarkan
Relevansi
Arrow down
Filters
Filter
Jeruk mandarin
jeruk
makanan
buah
makanan alami
Clementine
bahasa Mandarin
buah segar
makan sehat
makanan dan minuman
fotografi makanan
kulit jeruk
Simon Maage
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Mae Mu
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
JAEHOON PARK
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Brittany Lee
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Thomas Franke
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Eugene Golovesov
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Karolina Kołodziejczak
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Mary Borozdina
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Olivie Strauss
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Stephanie Sarlos
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Ali AOUF
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Dare Artworks
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Monika Grabkowska
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
alien beker
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
nilufar nattaq
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Dare Artworks
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Hrant Khachatryan
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Matheus Frazão
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Mila
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Yara Kinds
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Telusuri gambar premium di iStock
| Klaim diskon Anda sekarang
Muat selengkapnya
Unsplash logo
Buat sesuatu yang keren
Lihat lebih banyak di iStock ↗
Lihat lebih banyak di iStock ↗