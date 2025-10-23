Unsplash logo
Beranda Unsplash
A photo
Pen Tool
A compass
A stack of folders
Download
Bookmark
Person
Localization icon
navigation menu
A magnifying glass
An X shape
Filters
Dapatkan Unsplash+
Masuk
Kirim gambar
A photo
Foto
169
Pen Tool
Ilustrasi
11
Lainnya
A copyright icon ©
Lisensi
Arrow down
Aspect ratio
Orientasi
Arrow down
Unfold
Urutkan berdasarkan
Relevansi
Arrow down
Filters
Filter
Jerawat
Jerawat
wajah jerawat
wajah dengan jerawat
Jerawat di wajah
kulit
jerawat di wajah
muka
gadis jerawat
Mata merah
orang
anak laki-laki jerawat
Getty Images
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
behrouz sasani
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Houcine Ncib
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
MUTHIA ASHIFA SALSABELLA
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
A F
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Gabriel Silvério
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Lovekesh Jaiswal
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Houcine Ncib
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Frank Flores
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Ben Scott
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
shahin khalaji
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Nikolay Vybornov
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Getty Images
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Vera Gorbunova
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Erik Lucatero
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Marie-Michèle Bouchard
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Getty Images
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Alexander Aguero
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Curology
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Lovekesh Jaiswal
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Telusuri gambar premium di iStock
| Klaim diskon Anda sekarang
Muat selengkapnya
Unsplash logo
Buat sesuatu yang keren
Lihat lebih banyak di iStock ↗
Lihat lebih banyak di iStock ↗