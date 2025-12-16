Unsplash logo
Beranda Unsplash
A photo
Pen Tool
A compass
A stack of folders
Download
Bookmark
Person
Localization icon
navigation menu
A magnifying glass
An X shape
Filters
Dapatkan Unsplash+
Masuk
Kirim gambar
A photo
Foto
11 rb
Pen Tool
Ilustrasi
19
Lainnya
A copyright icon ©
Lisensi
Arrow down
Aspect ratio
Orientasi
Arrow down
Unfold
Urutkan berdasarkan
Relevansi
Arrow down
Filters
Filter
Jendela lama
detail arsitektur
jendela
pesona dunia lama
tekstur
kayu lapuk
pesona pedesaan
dinding eksterior
busuk
fasad lama
bingkai jendela
Bangunan Tua
jendela vintage
Chris Barbalis
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Kristaps Grundsteins
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Igor Tverdovskiy
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Valentina Curini
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
SJ Objio
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Samuel Jerónimo
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Rachel ValMar
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
JIANG Yuting
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Drazen Nesic
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Samuel Ramos
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Ivan Rohovchenko
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Ilze
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Polina Kuzovkova
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Arvydas Baltinas
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Holly Rudolph
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Viktor Smoliak
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Andrej Lišakov
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Amr Rabie
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Viktor Smoliak
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Theo Lonic
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Telusuri gambar premium di iStock
| Klaim diskon Anda sekarang
Muat selengkapnya
Unsplash logo
Buat sesuatu yang keren
Lihat lebih banyak di iStock ↗
Lihat lebih banyak di iStock ↗