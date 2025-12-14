Unsplash logo
Beranda Unsplash
A photo
Pen Tool
A compass
A stack of folders
Download
Bookmark
Person
Localization icon
navigation menu
A magnifying glass
An X shape
Filters
Dapatkan Unsplash+
Masuk
Kirim gambar
A photo
Foto
7,2 rb
Pen Tool
Ilustrasi
19
Lainnya
A copyright icon ©
Lisensi
Arrow down
Aspect ratio
Orientasi
Arrow down
Unfold
Urutkan berdasarkan
Relevansi
Arrow down
Filters
Filter
Jembatan malam
jembatan
jembatan di malam hari
Malam
Landmark ikonik
lanskap perkotaan
kotum
Pemandangan indah
Keajaiban Teknik
lampu kotum
fotografi malam
Tujuan perjalanan
Casey Horner
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Roman Datsiuk
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Engin Eselioğlu
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Shihyu Tsao
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Joshua Earle
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Pierre Blaché
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Fajar Al Hadi
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Michael Glazier
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Zetong Li
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Raisa Milova
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Markus Blüthner
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Julia Kadel
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Getty Images
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Ivan Rudoy
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Michael Myers
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Bosco Shots
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Zetong Li
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Pierre Blaché
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Bosco Shots
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Bosco Shots
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Telusuri gambar premium di iStock
| Klaim diskon Anda sekarang
Muat selengkapnya
Unsplash logo
Buat sesuatu yang keren
Lihat lebih banyak di iStock ↗
Lihat lebih banyak di iStock ↗