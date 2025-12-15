Unsplash logo
Beranda Unsplash
A photo
Pen Tool
A compass
A stack of folders
Download
Bookmark
Person
Localization icon
navigation menu
A magnifying glass
An X shape
Filters
Dapatkan Unsplash+
Masuk
Kirim gambar
A photo
Foto
2,7 rb
Pen Tool
Ilustrasi
32
Lainnya
A copyright icon ©
Lisensi
Arrow down
Aspect ratio
Orientasi
Arrow down
Unfold
Urutkan berdasarkan
Relevansi
Arrow down
Filters
Filter
Jauh
peternakan
Jauh
jarak
fae
alam
pantai
horison
Eksplorasi
perjalanan
Tujuan perjalanan
lanskap
abu-abu
Getty Images
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Clay Banks
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Sam Williams
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Chris Coe
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Arnaud Mariat
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
祥晨 孟
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Christian Bass
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Yanuka Deneth
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Dario Brönnimann
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Alex Bierwagen
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Anas Ahmed
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Christian Bass
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Colin + Meg
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Christian Bass
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Andrew Hall
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Kolappan N
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
ZHENYU LUO
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Christian Bass
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
william
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Christian Bass
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Telusuri gambar premium di iStock
| Klaim diskon Anda sekarang
Muat selengkapnya
Unsplash logo
Buat sesuatu yang keren
Lihat lebih banyak di iStock ↗
Lihat lebih banyak di iStock ↗