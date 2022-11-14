Unsplash logo
Beranda Unsplash
A photo
Pen Tool
A compass
A stack of folders
Download
Bookmark
Person
Localization icon
navigation menu
A magnifying glass
An X shape
Visual search
Filters
Dapatkan Unsplash+
Masuk
Kirim gambar
A photo
Foto
5,1 rb
Pen Tool
Ilustrasi
501
Lainnya
A copyright icon ©
Lisensi
Arrow down
Aspect ratio
Orientasi
Arrow down
Unfold
Urutkan berdasarkan
Relevansi
Arrow down
Filters
Filter
Jarum
jarum
Jarum suntik
jarum dan benang
suntikan
benang
akupunktur
Jahit
Jarum
benang jarum
pin
Vaksin
obat
Behnam Norouzi
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Dima Solomin
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Raghavendra V. Konkathi
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Олег Мороз
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Planet Volumes
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
ROCCO STOPPOLONI
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Dima Solomin
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Diana Polekhina
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Allison Saeng
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Behnam Norouzi
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Immo Wegmann
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Andrea Leopardi
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
A. C.
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Ian Talmacs
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Mel Poole
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
amirali mirhashemian
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Curated Lifestyle
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Mika Baumeister
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Thom Milkovic
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Gustavo Sánchez
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Telusuri gambar premium di iStock
| Klaim diskon Anda sekarang
Muat selengkapnya
Unsplash logo
Buat sesuatu yang keren
Lihat lebih banyak di iStock ↗
Lihat lebih banyak di iStock ↗