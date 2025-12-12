Unsplash logo
Beranda Unsplash
A photo
Pen Tool
A compass
A stack of folders
Download
Bookmark
Person
Localization icon
navigation menu
A magnifying glass
An X shape
Filters
Dapatkan Unsplash+
Masuk
Kirim gambar
A photo
Foto
4,7 rb
Pen Tool
Ilustrasi
4
Lainnya
A copyright icon ©
Lisensi
Arrow down
Aspect ratio
Orientasi
Arrow down
Unfold
Urutkan berdasarkan
Relevansi
Arrow down
Filters
Filter
Jalur taman
jalan
alam
kebun
Luar
jalan tanah
Jalan
pohon
taman
tanah
hijau
daun
Vegetasi
Getty Images
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
James Smith
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Kyle Larivee
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Jack Delulio
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Getty Images
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Stephen
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Heyzeus Escribo
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Amy Harrison
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Getty Images
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Ch Photography
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Hailey Tong
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Ch Photography
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Getty Images
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Mohamed B.
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Sehajpal Singh
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Sehajpal Singh
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Getty Images
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
gryffyn m
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Sehajpal Singh
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Sehajpal Singh
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Telusuri gambar premium di iStock
| Klaim diskon Anda sekarang
Muat selengkapnya
Unsplash logo
Buat sesuatu yang keren
Lihat lebih banyak di iStock ↗
Lihat lebih banyak di iStock ↗