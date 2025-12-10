Unsplash logo
Beranda Unsplash
A photo
Pen Tool
A compass
A stack of folders
Download
Bookmark
Person
Localization icon
navigation menu
A magnifying glass
An X shape
Filters
Dapatkan Unsplash+
Masuk
Kirim gambar
A photo
Foto
6,4 rb
Pen Tool
Ilustrasi
30
Lainnya
A copyright icon ©
Lisensi
Arrow down
Aspect ratio
Orientasi
Arrow down
Unfold
Urutkan berdasarkan
Relevansi
Arrow down
Filters
Filter
Jalan aspal
aspal
jalan
tekstur aspal
Amerika Serikat
jalan raya
Aspal
abu-abu
Freeway
bepergian
Luar
Getty Images
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
David Vives
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
stenedit
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Ilya Andreev
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Wesley Tingey
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Leslie Saunders
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Meritt Thomas
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Tom Chrostek
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Drazen Nesic
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Heber Davis
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Dan Bucko
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Adrienne Masler
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Curated Lifestyle
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
ALEKSEY ALYPOV
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Peter Herrmann
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Krzysztof Kowalik
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Davey Gravy
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Seiya Maeda
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Vitali Adutskevich
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Nathália Arantes
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Telusuri gambar premium di iStock
| Klaim diskon Anda sekarang
Muat selengkapnya
Unsplash logo
Buat sesuatu yang keren
Lihat lebih banyak di iStock ↗
Lihat lebih banyak di iStock ↗