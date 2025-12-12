Unsplash logo
Beranda Unsplash
A photo
Pen Tool
A compass
A stack of folders
Download
Bookmark
Person
Localization icon
navigation menu
A magnifying glass
An X shape
Filters
Dapatkan Unsplash+
Masuk
Kirim gambar
A photo
Foto
827
Pen Tool
Ilustrasi
14
Lainnya
A copyright icon ©
Lisensi
Arrow down
Aspect ratio
Orientasi
Arrow down
Unfold
Urutkan berdasarkan
Relevansi
Arrow down
Filters
Filter
Istri
wanita
suami
suami dan istri
pengantin
pernikahan
Cinta
pasang
cinta dan seks
ibu rumah tangga
keluarga
Gadis
Perempuan
Lia Bekyan
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Kelly Sikkema
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Edgar Chaparro
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Petr Ovralov
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Getty Images
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Marc A. Sporys
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Jonathan Borba
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Christian Bowen
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Getty Images
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Becca Tapert
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Vino Li
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Vlad Shalaginov
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Jayson Hinrichsen
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
NIKITA SHIROKOV
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
ian dooley
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Ty Carlson
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Getty Images
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Chichi Onyekanne
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Rafki Altoberi
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Scott Broome
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Telusuri gambar premium di iStock
| Klaim diskon Anda sekarang
Muat selengkapnya
Unsplash logo
Buat sesuatu yang keren
Lihat lebih banyak di iStock ↗
Lihat lebih banyak di iStock ↗