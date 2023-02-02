Unsplash logo
Beranda Unsplash
A photo
Pen Tool
A compass
A stack of folders
Download
Bookmark
Person
Localization icon
navigation menu
A magnifying glass
An X shape
Visual search
Filters
Dapatkan Unsplash+
Masuk
Kirim gambar
A photo
Foto
1,1 rb
Pen Tool
Ilustrasi
35
Lainnya
A copyright icon ©
Lisensi
Arrow down
Aspect ratio
Orientasi
Arrow down
Unfold
Urutkan berdasarkan
Relevansi
Arrow down
Filters
Filter
Irisan nanas
nanas
nana
irisan nana
buah tropi
makanan
buah
Menyegarkan
buah kuning
buah musim pana
makanan dan minuman
potong nana
Persiapan makanan
Maryam Sicard
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Irene Kredenets
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Gabriel Yuji
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Phoenix Han
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Getty Images
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Mariah Hewines
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Mockup Graphics
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Nvr Endng Anupam
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Maryam Sicard
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Mariah Hewines
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Mariah Hewines
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Andrew Molyneaux
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Maryam Sicard
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Mariah Hewines
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Will Haddock
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Zhen Yao
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Maryam Sicard
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Shalev Cohen
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Alex Dev
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Adil Murshed
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Telusuri gambar premium di iStock
| Klaim diskon Anda sekarang
Muat selengkapnya
Unsplash logo
Buat sesuatu yang keren
Lihat lebih banyak di iStock ↗
Lihat lebih banyak di iStock ↗