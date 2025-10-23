Unsplash logo
Beranda Unsplash
A photo
Pen Tool
A compass
A stack of folders
Download
Bookmark
Person
Localization icon
navigation menu
A magnifying glass
An X shape
Filters
Dapatkan Unsplash+
Masuk
Kirim gambar
A photo
Foto
3,3 rb
Pen Tool
Ilustrasi
223
Lainnya
A copyright icon ©
Lisensi
Arrow down
Aspect ratio
Orientasi
Arrow down
Unfold
Urutkan berdasarkan
Relevansi
Arrow down
Filters
Filter
Ipad wallpaper biru
biru
wallpaper desktop
wallpaper ipad pro
latar abstrak
wallpaper
Seni Digital
Abstrak 3d
wallpaper ipad
Gradien
seni modern
Desain modern
Io
Pawel Czerwinski
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Martin Martz
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Gambar bersponsor
––– – –– –– – –– –––– ––– ––––
Martin Martz
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Martin Martz
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Allison Saeng
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Francesco
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
isabelle sivieri zampieri
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Hugh Whyte
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Getty Images
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Martin Martz
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Obscura Odessey
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Saneet Gupta
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Kseniya Lapteva
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Jade Detcheverry
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Brakanah 44
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Brakanah 44
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
A. C.
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Brakanah 44
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Brakanah 44
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Brakanah 44
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Gambar bersponsor
––– – –– –– – –– –––– ––– ––––
Gambar bersponsor
––– – –– –– – –– –––– ––– ––––
Telusuri gambar premium di iStock
| Klaim diskon Anda sekarang
Muat selengkapnya
Unsplash logo
Buat sesuatu yang keren
Gambar bersponsor
Dapatkan diskon 20% dengan kode UNSPLASH20
Gambar bersponsor
Dapatkan diskon 20% dengan kode UNSPLASH20
Gambar bersponsor
Dapatkan diskon 20% dengan kode UNSPLASH20
Lihat lebih banyak di iStock ↗
Lihat lebih banyak di iStock ↗