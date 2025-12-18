Unsplash logo
Beranda Unsplash
A photo
Pen Tool
A compass
A stack of folders
Download
Bookmark
Person
Localization icon
navigation menu
A magnifying glass
An X shape
Filters
Dapatkan Unsplash+
Masuk
Kirim gambar
A photo
Foto
3 rb
Pen Tool
Ilustrasi
259
Lainnya
A copyright icon ©
Lisensi
Arrow down
Aspect ratio
Orientasi
Arrow down
Unfold
Urutkan berdasarkan
Relevansi
Arrow down
Filters
Filter
Interior yang hangat
Interior
desain interior
rumah yang hangat
Dekorasi rumah
Gaya interior
suasana nyaman
Ruang tamu
cahaya alami
hangat
arsitektur interior
Yevhenii Deshko
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Ela De Pure
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Gambar bersponsor
––– – –– –– – –– –––– ––– ––––
Karolina Grabowska
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Jakub Żerdzicki
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Natalia Blauth
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Büşra Salkım
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Vlad Patana
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
İsmail Efe Top
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Jason Hawke 🇨🇦
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Vishal Zambare
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Evan Wise
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Meg Jenson
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Natalia Blauth
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Claudio Carrozzo
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
THLT LCX
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Polina Kuzovkova
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Polina Kuzovkova
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Zach Camp
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Celine Ly
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Vije Vijendranath
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Gambar bersponsor
––– – –– –– – –– –––– ––– ––––
Gambar bersponsor
––– – –– –– – –– –––– ––– ––––
Telusuri gambar premium di iStock
| Klaim diskon Anda sekarang
Muat selengkapnya
Unsplash logo
Buat sesuatu yang keren
Gambar bersponsor
Dapatkan diskon 20% dengan kode UNSPLASH20
Gambar bersponsor
Dapatkan diskon 20% dengan kode UNSPLASH20
Gambar bersponsor
Dapatkan diskon 20% dengan kode UNSPLASH20
Lihat lebih banyak di iStock ↗
Lihat lebih banyak di iStock ↗