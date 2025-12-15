Unsplash logo
Beranda Unsplash
A photo
Pen Tool
A compass
A stack of folders
Download
Bookmark
Person
Localization icon
navigation menu
A magnifying glass
An X shape
Filters
Dapatkan Unsplash+
Masuk
Kirim gambar
A photo
Foto
1,5 rb
Pen Tool
Ilustrasi
14
Lainnya
A copyright icon ©
Lisensi
Arrow down
Aspect ratio
Orientasi
Arrow down
Unfold
Urutkan berdasarkan
Relevansi
Arrow down
Filters
Filter
Interior kantor
kantor
Kantor Modern
Workspace
komputer
meja
arsitektur
meja tuli
kursi kantor
Lantai
bisni
Interior
Ruang kantor
Getty Images
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Rendy Novantino
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Karine Avetisyan
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Javi o
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Toa Heftiba
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Brian Wangenheim
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
mali desha
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
David Schultz
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Getty Images
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Jozsef Hocza
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Jonathan Castañeda
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Francesco Liotti
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Getty Images
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Maximilian Bungart
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
arash payam
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Ozan Tekin
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Getty Images
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Martha Monjaras
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Tai Bui
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Ranurte
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Telusuri gambar premium di iStock
| Klaim diskon Anda sekarang
Muat selengkapnya
Unsplash logo
Buat sesuatu yang keren
Lihat lebih banyak di iStock ↗
Lihat lebih banyak di iStock ↗