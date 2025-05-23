Unsplash logo
Beranda Unsplash
A photo
Pen Tool
A compass
A stack of folders
Download
Bookmark
Person
Localization icon
navigation menu
A magnifying glass
An X shape
Filters
Dapatkan Unsplash+
Masuk
Kirim gambar
A photo
Foto
5,1 rb
Pen Tool
Ilustrasi
1
Lainnya
A copyright icon ©
Lisensi
Arrow down
Aspect ratio
Orientasi
Arrow down
Unfold
Urutkan berdasarkan
Relevansi
Arrow down
Filters
Filter
Interior istana
arsitektur
lantai
di dalam ruangan
coklat
bangunan
Santo Petersburg
kursi
meja tuli
desain
Dekorasi rumah
sejarah
meja
Polina Kuzovkova
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Gamze
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Anastasiya Romanova
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
SCMJ
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Cihat Hıdır
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
BassemSaad saad
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Muhittin Kubat
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Stacy
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Nina Zeynep Güler
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Minyeong Jeong
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Alex Gagareen
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Maria Moroz
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Yunus Tuğ
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Anna Bezzubova
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Prashant
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Seval Torun
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Getty Images
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Erkan Kirdar
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Kateryna Hliznitsova
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Danielle Barnes
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Telusuri gambar premium di iStock
| Klaim diskon Anda sekarang
Muat selengkapnya
Unsplash logo
Buat sesuatu yang keren
Lihat lebih banyak di iStock ↗
Lihat lebih banyak di iStock ↗