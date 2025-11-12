Unsplash logo
Beranda Unsplash
A photo
Pen Tool
A compass
A stack of folders
Download
Bookmark
Person
Localization icon
navigation menu
A magnifying glass
An X shape
Filters
Dapatkan Unsplash+
Masuk
Kirim gambar
A photo
Foto
4,6 rb
Pen Tool
Ilustrasi
0
Lainnya
A copyright icon ©
Lisensi
Arrow down
Aspect ratio
Orientasi
Arrow down
Unfold
Urutkan berdasarkan
Relevansi
Arrow down
Filters
Filter
Interior gereja
gereja
bangunan
arsitektur
di dalam ruangan
desain interior
sembah
altar
Lorong
Kapel
abu-abu
Lantai
lantai
Ahmed
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Kaja Sariwating
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Kelsey He
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Jorge Fernández Salas
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Ahmed
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Fujiphilm
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Mateus Campos Felipe
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
EJ Li
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Ahmed
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Julie Larsen
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Nico Smit
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Jose Manuel Esp
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Ahmed
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Jean Valjean
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Daniele Simon
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Fotógrafo Samuel Cruz
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Ahmed
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
66 north
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Andrew V
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Trnava University
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Telusuri gambar premium di iStock
| Klaim diskon Anda sekarang
Muat selengkapnya
Unsplash logo
Buat sesuatu yang keren
Lihat lebih banyak di iStock ↗
Lihat lebih banyak di iStock ↗