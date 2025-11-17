Unsplash logo
Beranda Unsplash
A photo
Pen Tool
A compass
A stack of folders
Download
Bookmark
Person
Localization icon
navigation menu
A magnifying glass
An X shape
Filters
Dapatkan Unsplash+
Masuk
Kirim gambar
A photo
Foto
4,6 rb
Pen Tool
Ilustrasi
952
Lainnya
A copyright icon ©
Lisensi
Arrow down
Aspect ratio
Orientasi
Arrow down
Unfold
Urutkan berdasarkan
Relevansi
Arrow down
Filters
Filter
Info
informasi
data
berita
Lambang
Teks
Teknologi Informasi
infografis
tanda
sekitar
biru
Aakash Dhage
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Kaja Sariwating
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Thea
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Giulia May
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Rodion Kutsaiev
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Prometheus 🔥
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
AbsolutVision
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Markus Winkler
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
A. C.
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Anne Nygård
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Waldemar Brandt
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Marcel Eberle
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Mohamed Nohassi
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Ryan Banks
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Waldemar Brandt
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Ilse Orsel
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Getty Images
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
AbsolutVision
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Anton
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
AbsolutVision
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Telusuri gambar premium di iStock
| Klaim diskon Anda sekarang
Muat selengkapnya
Unsplash logo
Buat sesuatu yang keren
Lihat lebih banyak di iStock ↗
Lihat lebih banyak di iStock ↗