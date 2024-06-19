Unsplash logo
Beranda Unsplash
A photo
Pen Tool
A compass
A stack of folders
Download
Bookmark
Person
Localization icon
navigation menu
A magnifying glass
An X shape
Visual search
Filters
Dapatkan Unsplash+
Masuk
Kirim gambar
A photo
Foto
931
Pen Tool
Ilustrasi
1 rb
Lainnya
A copyright icon ©
Lisensi
Arrow down
Aspect ratio
Orientasi
Arrow down
Unfold
Urutkan berdasarkan
Relevansi
Arrow down
Filters
Filter
Induksi
orientasi
kompor induksi
Selamat datang
Peralatan dapur
Memasak
meja dapur
Gastronomi
masakan rumahan
Persiapan makanan
dapur modern
Monika Borys
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Sven Brandsma
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Fr0ggy5
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Corinne Sawers
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Joanna Stołowicz
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Sandie Clarke
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
yasin hemmati
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Crow Pic
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Joanna Stołowicz
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
yasin hemmati
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
yasin hemmati
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Tanya Barrow
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Margaret Jaszowska
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Aleksandra Dementeva
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
K. Mitch Hodge
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Magnus Jonasson
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
JSB Co.
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Ben Marler
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
RETRATO INMOBILIARIO
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Aleksandra Dementeva
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Telusuri gambar premium di iStock
| Klaim diskon Anda sekarang
Muat selengkapnya
Unsplash logo
Buat sesuatu yang keren
Lihat lebih banyak di iStock ↗
Lihat lebih banyak di iStock ↗