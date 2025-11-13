Unsplash logo
Beranda Unsplash
A photo
Pen Tool
A compass
A stack of folders
Download
Bookmark
Person
Localization icon
navigation menu
A magnifying glass
An X shape
Filters
Dapatkan Unsplash+
Masuk
Kirim gambar
A photo
Foto
20 rb
Pen Tool
Ilustrasi
18
Lainnya
A copyright icon ©
Lisensi
Arrow down
Aspect ratio
Orientasi
Arrow down
Unfold
Urutkan berdasarkan
Relevansi
Arrow down
Filters
Filter
Indonesia
jakarta
Bali
Bendera Indonesia
Masyarakat Indonesia
Kota Indonesia
alam
Malaysia
Thailand
Peta Indonesia
Indonesia
Jepang
Vietnam
Planet Volumes
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Pukpik
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Silas Baisch
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Jeremy Bishop
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Polina Kuzovkova
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Ifan Bima
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Afif Ramdhasuma
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Dikaseva
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Spenser Sembrat
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Killian Pham
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Nick Agus Arya
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Steve Douglas
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Spenser Sembrat
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Jason Cooper
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Fikri Rasyid
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Sebastian Pena Lambarri
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Joshua Kettle
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Claudia Fernández Ortiz
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Rashel O
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Harry Kessell
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Telusuri gambar premium di iStock
| Klaim diskon Anda sekarang
Muat selengkapnya
Unsplash logo
Buat sesuatu yang keren
Lihat lebih banyak di iStock ↗
Lihat lebih banyak di iStock ↗