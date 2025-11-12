Unsplash logo
Beranda Unsplash
A photo
Pen Tool
A compass
A stack of folders
Download
Bookmark
Person
Localization icon
navigation menu
A magnifying glass
An X shape
Filters
Dapatkan Unsplash+
Masuk
Kirim gambar
A photo
Foto
2,1 rb
Pen Tool
Ilustrasi
1
Lainnya
A copyright icon ©
Lisensi
Arrow down
Aspect ratio
Orientasi
Arrow down
Unfold
Urutkan berdasarkan
Relevansi
Arrow down
Filters
Filter
Indiana
Indianapolis
Iowa
Kentucky
Illinois
Bukit Pasir Indiana
Kansas
Kolam
Amerika Serikat
Missouri
Ohio
kotum
Getty Images
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Ryan De Hamer
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Owen Rupp
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Steven Van Elk
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Getty Images
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Bradyn Shock
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Corbin Mathias
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Josh Hild
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Getty Images
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Abby Elpers
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Adam Bouse
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Steven Van Elk
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Getty Images
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Ginger Jordan
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Lumin Osity
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Steven Van Elk
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Getty Images
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Hannah Hutson
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Corbin Mathias
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Adam Bouse
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Telusuri gambar premium di iStock
| Klaim diskon Anda sekarang
Muat selengkapnya
Unsplash logo
Buat sesuatu yang keren
Lihat lebih banyak di iStock ↗
Lihat lebih banyak di iStock ↗