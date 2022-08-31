Unsplash logo
Beranda Unsplash
A photo
Pen Tool
A compass
A stack of folders
Download
Bookmark
Person
Localization icon
navigation menu
A magnifying glass
An X shape
Visual search
Filters
Dapatkan Unsplash+
Masuk
Kirim gambar
A photo
Foto
12 rb
Pen Tool
Ilustrasi
28
Lainnya
A copyright icon ©
Lisensi
Arrow down
Aspect ratio
Orientasi
Arrow down
Unfold
Urutkan berdasarkan
Relevansi
Arrow down
Filters
Filter
India selatan
India
arsitektur
Agra
Taj Mahal
bepergian
istana
tugu
Air
refleksi
Arsitektur
benteng
biru
Getty Images
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Julian Yu
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Sylwia Bartyzel
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Naveed Ahmed
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Getty Images
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Fahrul Azmi
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Mitchell Ng Liang an
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
kyran low
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Getty Images
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Tiago Rosado
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Jovyn Chamb
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Chrysanthi Ha
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Getty Images
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Navdeep Singh Panwar
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Mohamed Jasim
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Jannes Jacobs
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Wesley Tingey
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Naveen Raj Dhanapal
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Jayanth Muppaneni
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Sarang Pande
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Telusuri gambar premium di iStock
| Klaim diskon Anda sekarang
Muat selengkapnya
Unsplash logo
Buat sesuatu yang keren