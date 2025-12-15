Unsplash logo
Beranda Unsplash
A photo
Pen Tool
A compass
A stack of folders
Download
Bookmark
Person
Localization icon
navigation menu
A magnifying glass
An X shape
Filters
Dapatkan Unsplash+
Masuk
Kirim gambar
A photo
Foto
303
Pen Tool
Ilustrasi
12
Lainnya
A copyright icon ©
Lisensi
Arrow down
Aspect ratio
Orientasi
Arrow down
Unfold
Urutkan berdasarkan
Relevansi
Arrow down
Filters
Filter
Impresionisme
lukisan
seni
Monet
impresionis
Claude Monet
lukisan minyak
Ekspresionisme
Seni impresionis
Van Gogh
Gerakan seni
surealisme
Karya seni
Kseniya Lapteva
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Europeana
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Europeana
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Europeana
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Kseniya Lapteva
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Europeana
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Birmingham Museums Trust
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Sigmund
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Getty Images
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Daniele Levis Pelusi
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Europeana
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Europeana
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Kseniya Lapteva
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Natalya Savenkova
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Europeana
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Birmingham Museums Trust
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Kseniya Lapteva
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Europeana
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Europeana
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Birmingham Museums Trust
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Telusuri gambar premium di iStock
| Klaim diskon Anda sekarang
Muat selengkapnya
Unsplash logo
Buat sesuatu yang keren
Lihat lebih banyak di iStock ↗
Lihat lebih banyak di iStock ↗