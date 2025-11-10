Unsplash logo
Beranda Unsplash
A photo
Pen Tool
A compass
A stack of folders
Download
Bookmark
Person
Localization icon
navigation menu
A magnifying glass
An X shape
Filters
Dapatkan Unsplash+
Masuk
Kirim gambar
A photo
Foto
347
Pen Tool
Ilustrasi
24
Lainnya
A copyright icon ©
Lisensi
Arrow down
Aspect ratio
Orientasi
Arrow down
Unfold
Urutkan berdasarkan
Relevansi
Arrow down
Filters
Filter
Ikan dan kentang goreng
kentang goreng
Ikan dan kentang goreng
makanan yang menenangkan
ikan goreng
makanan
Selera
irisan lemon
makan malam
Masakan Inggri
fotografi makanan
makanan cepat saji
makanan untuk dibawa pulang
Colin + Meg
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Bagoes Ilhamy
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Gambar bersponsor
––– – –– –– – –– –––– ––– ––––
Haseeb Modi
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Pierre Bamin
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Annie Spratt
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Tomi Saputra
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Tanya Barrow
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Lindsey Elsey
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Margaret Jaszowska
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Tomi Saputra
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Zayed Ahmed Zadu
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
John McArthur
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Olimpia Davies
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Georgii Eletskikh
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Luis Quintero
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
정애 조
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Annie Spratt
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Khanh Nguyen
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
정애 조
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
chichi ilyass
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Gambar bersponsor
––– – –– –– – –– –––– ––– ––––
Gambar bersponsor
––– – –– –– – –– –––– ––– ––––
Telusuri gambar premium di iStock
| Klaim diskon Anda sekarang
Muat selengkapnya
Unsplash logo
Buat sesuatu yang keren
Gambar bersponsor
Dapatkan diskon 20% dengan kode UNSPLASH20
Gambar bersponsor
Dapatkan diskon 20% dengan kode UNSPLASH20
Gambar bersponsor
Dapatkan diskon 20% dengan kode UNSPLASH20
Lihat lebih banyak di iStock ↗
Lihat lebih banyak di iStock ↗