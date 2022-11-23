Unsplash logo
Beranda Unsplash
A photo
Pen Tool
A compass
A stack of folders
Download
Bookmark
Person
Localization icon
navigation menu
A magnifying glass
An X shape
Filters
Dapatkan Unsplash+
Masuk
Kirim gambar
A photo
Foto
432
Pen Tool
Ilustrasi
32
Lainnya
A copyright icon ©
Lisensi
Arrow down
Aspect ratio
Orientasi
Arrow down
Unfold
Urutkan berdasarkan
Relevansi
Arrow down
Filters
Filter
Idli sambar
idli
dosa
masala dosa
makanan
India
piring
Sambar
tanam
mangkok
bahan makanan
Makanan India Selatan
engin akyurt
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Shreyak Singh
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Jacob Antony
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Jaydeep Gajera
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Alex Shuper
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
prabhakaran sambandam
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Ranga
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Deepal Tamang
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Curated Lifestyle
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
william f. santos
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Alimentos Fotogénicos
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Markus Winkler
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Andrej Lišakov
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Tonia Kraakman
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
G P
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Yeon Li
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Getty Images
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Dmytro Koplyk
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Hugo Kruip
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Waldemar Brandt
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Telusuri gambar premium di iStock
| Klaim diskon Anda sekarang
Muat selengkapnya
Unsplash logo
Buat sesuatu yang keren
Lihat lebih banyak di iStock ↗
Lihat lebih banyak di iStock ↗