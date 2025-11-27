Unsplash logo
Beranda Unsplash
A photo
Pen Tool
A compass
A stack of folders
Download
Bookmark
Person
Localization icon
navigation menu
A magnifying glass
An X shape
Filters
Dapatkan Unsplash+
Masuk
Kirim gambar
A photo
Foto
3,8 rb
Pen Tool
Ilustrasi
224
Lainnya
A copyright icon ©
Lisensi
Arrow down
Aspect ratio
Orientasi
Arrow down
Unfold
Urutkan berdasarkan
Relevansi
Arrow down
Filters
Filter
Ibu pertiwi
bumi
alam
Gaia
tanam
bunga
hidup
Amerika Serikat
hijau
situs web
Casey Horner
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Evgeni Tcherkasski
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Brice Cooper
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Casey Horner
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Dario Brönnimann
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Brice Cooper
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Louis Maniquet
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Gabriel Jimenez
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Hans
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Ava Sol
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Melissa Askew
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Stephanie Valencia
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Alex Shuper
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Kasturi Laxmi Mohit
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Michelle Ding
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Reynardo Etenia Wongso
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Daniel Mirlea
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Matt Palmer
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Bri Tucker
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Amanpreet Deol
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Telusuri gambar premium di iStock
| Klaim diskon Anda sekarang
Muat selengkapnya
Unsplash logo
Buat sesuatu yang keren
Lihat lebih banyak di iStock ↗
Lihat lebih banyak di iStock ↗