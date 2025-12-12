Unsplash logo
Beranda Unsplash
A photo
Pen Tool
A compass
A stack of folders
Download
Bookmark
Person
Localization icon
navigation menu
A magnifying glass
An X shape
Filters
Dapatkan Unsplash+
Masuk
Kirim gambar
A photo
Foto
3,1 rb
Pen Tool
Ilustrasi
24
Lainnya
A copyright icon ©
Lisensi
Arrow down
Aspect ratio
Orientasi
Arrow down
Unfold
Urutkan berdasarkan
Relevansi
Arrow down
Filters
Filter
Hutan udara
hutan
alam
angin
Luar
pohon
Vegetasi
tenaga angin
energi angin
turbin angin
mesin
Padang rumput
terigu
Frank Albrecht
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
709am
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Clark Gu
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Deny Hill
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Ahmet Kurt
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Magda Kmiecik
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Part of life
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Thiébaud Faix
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Getty Images
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Allef Vinicius
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Thiébaud Faix
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Nikoline Arns
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Ales Krivec
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Thunyarat Klaiklang
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Slawek K
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Krists Luhaers
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Ales Krivec
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Valerie Elash
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Dimitar Krastev
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Michael Starkie
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Telusuri gambar premium di iStock
| Klaim diskon Anda sekarang
Muat selengkapnya
Unsplash logo
Buat sesuatu yang keren
Lihat lebih banyak di iStock ↗
Lihat lebih banyak di iStock ↗