Unsplash logo
Beranda Unsplash
A photo
Pen Tool
A compass
A stack of folders
Download
Bookmark
Person
Localization icon
navigation menu
A magnifying glass
An X shape
Visual search
Filters
Dapatkan Unsplash+
Masuk
Kirim gambar
A photo
Foto
183
Pen Tool
Ilustrasi
5
Lainnya
A copyright icon ©
Lisensi
Arrow down
Aspect ratio
Orientasi
Arrow down
Unfold
Urutkan berdasarkan
Relevansi
Arrow down
Filters
Filter
Hutan skandinavia
hutan
Scandinavium
alam
tanah
pohon
jalan
Luar
Norwegium
tanam
Vegetasi
hutan belantara
Woodland
Unsplash+ Community
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Mikhail | luxkstn
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Remedy
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Peregrine Photography
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Unsplash+ Community
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Mary Ray
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Ivan Oleynikov
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Mathieu Stern
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Andrej Lišakov
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Hidde Joustra
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Mary Ray
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Alexander Sinn
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Unsplash+ Community
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Mary Ray
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Alexander Sinn
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Fredrik Posse
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Unsplash+ Community
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Nikita Kachanovsky
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Andreas M
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Mary Ray
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Telusuri gambar premium di iStock
| Klaim diskon Anda sekarang
Muat selengkapnya
Unsplash logo
Buat sesuatu yang keren
Lihat lebih banyak di iStock ↗
Lihat lebih banyak di iStock ↗