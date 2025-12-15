Unsplash logo
Beranda Unsplash
A photo
Pen Tool
A compass
A stack of folders
Download
Bookmark
Person
Localization icon
navigation menu
A magnifying glass
An X shape
Filters
Dapatkan Unsplash+
Masuk
Kirim gambar
A photo
Foto
5,8 rb
Pen Tool
Ilustrasi
6
Lainnya
A copyright icon ©
Lisensi
Arrow down
Aspect ratio
Orientasi
Arrow down
Unfold
Urutkan berdasarkan
Relevansi
Arrow down
Filters
Filter
Hutan hitam dan putih
hutan gelap
hutan
hitam dan putih
hutan hitam dan putih
gunung hitam dan putih
pohon
Pohon
alam
abu-abu
hitam
putih
Tasha Marie
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Patrick Hendry
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Gambar bersponsor
––– – –– –– – –– –––– ––– ––––
Zeke Tucker
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Phoebe Strafford
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Dejan Zakic
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Tim Navis
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Ales Krivec
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Colfra
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Hans Ott
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Sven Brandsma
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Adrien Olichon
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Jo Jo
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Dejan Zakic
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
miro polca
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Nic Y-C
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Michael Constantin P.
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Ahmed
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Steven Pecoraro
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Yoal Desurmont
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Mads Schmidt Rasmussen
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Gambar bersponsor
––– – –– –– – –– –––– ––– ––––
Gambar bersponsor
––– – –– –– – –– –––– ––– ––––
Telusuri gambar premium di iStock
| Klaim diskon Anda sekarang
Muat selengkapnya
Unsplash logo
Buat sesuatu yang keren
Gambar bersponsor
Dapatkan diskon 20% dengan kode UNSPLASH20
Gambar bersponsor
Dapatkan diskon 20% dengan kode UNSPLASH20
Gambar bersponsor
Dapatkan diskon 20% dengan kode UNSPLASH20
Lihat lebih banyak di iStock ↗
Lihat lebih banyak di iStock ↗