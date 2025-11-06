Unsplash logo
Beranda Unsplash
A photo
Pen Tool
A compass
A stack of folders
Download
Bookmark
Person
Localization icon
navigation menu
A magnifying glass
An X shape
Filters
Dapatkan Unsplash+
Masuk
Kirim gambar
A photo
Foto
4,6 rb
Pen Tool
Ilustrasi
32
Lainnya
A copyright icon ©
Lisensi
Arrow down
Aspect ratio
Orientasi
Arrow down
Unfold
Urutkan berdasarkan
Relevansi
Arrow down
Filters
Filter
Hujan malam
malam hujan
hujan
Malam
gelap
abu-abu
Hujan
jalan
kegelapan
tetesan hujan
Roxana Zerni
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Hieu Do Quang
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
NighthawStudio
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Alexandre Debiève
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Annie Spratt
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Norbert Tóth
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Max van den Oetelaar
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Glenn Carstens-Peters
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Giulia Squillace
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Luke van Zyl
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Guillaume Bleyer
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Dima
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Getty Images
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Avis Yang
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Josh Hild
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
gus
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Tabea Schimpf
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Jack Cohen
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Elric Pxl
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Elric Pxl
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Telusuri gambar premium di iStock
| Klaim diskon Anda sekarang
Muat selengkapnya
Unsplash logo
Buat sesuatu yang keren
Lihat lebih banyak di iStock ↗
Lihat lebih banyak di iStock ↗