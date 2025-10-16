Unsplash logo
Beranda Unsplash
A photo
Pen Tool
A compass
A stack of folders
Download
Bookmark
Person
Localization icon
navigation menu
A magnifying glass
An X shape
Filters
Dapatkan Unsplash+
Masuk
Kirim gambar
A photo
Foto
1,8 rb
Pen Tool
Ilustrasi
7
Lainnya
A copyright icon ©
Lisensi
Arrow down
Aspect ratio
Orientasi
Arrow down
Unfold
Urutkan berdasarkan
Relevansi
Arrow down
Filters
Filter
Hujan hitam
hitam
hujan
hujan hitam dan putih
hujan gelap
Hujan
alam
daun
latar
tekstur
tenang
Polina Kuzovkova
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Nick Nice
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Andrew Neel
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Klim Musalimov
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Roxana Zerni
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Gabriel Tovar
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
A G
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Brunno Tozzo
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Annie Spratt
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Devon Janse van Rensburg
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
BASHAER 🌟
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Avis Yang
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Georgi Kalaydzhiev
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Victor Rutka
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
SASI VARDHAN
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
pisauikan
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Simon Maage
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Shiqi ZHAO
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Romina Ahmadpour
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
engin oztekin
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Telusuri gambar premium di iStock
| Klaim diskon Anda sekarang
Muat selengkapnya
Unsplash logo
Buat sesuatu yang keren
Lihat lebih banyak di iStock ↗
Lihat lebih banyak di iStock ↗