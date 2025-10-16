Unsplash logo
Beranda Unsplash
A photo
Pen Tool
A compass
A stack of folders
Download
Bookmark
Person
Localization icon
navigation menu
A magnifying glass
An X shape
Filters
Dapatkan Unsplash+
Masuk
Kirim gambar
A photo
Foto
9 rb
Pen Tool
Ilustrasi
129
Lainnya
A copyright icon ©
Lisensi
Arrow down
Aspect ratio
Orientasi
Arrow down
Unfold
Urutkan berdasarkan
Relevansi
Arrow down
Filters
Filter
Hujan alam
alam
hujan
daun
tanam
tetesan air
tetesan hujan
Hujan
pohon
hijau
hujan lebat
cuaca
abu-abu
Mathilde Langevin
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Matthew Bell
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Tahamie Farooqui
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Angeline Winter
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Polina Kuzovkova
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Sumudu Mohottige
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Monisha Selvakumar
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Cody Chan
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Natalia Blauth
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Sreenivas
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Minh Hiệp
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Natali Martynova
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Giulia Squillace
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Sonia Kardash
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Kashyap Krishna R
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Veronica
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
A. C.
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Nancy Hughes
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Ronan POTIER
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Rishabh Mathew
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Telusuri gambar premium di iStock
| Klaim diskon Anda sekarang
Muat selengkapnya
Unsplash logo
Buat sesuatu yang keren
Lihat lebih banyak di iStock ↗
Lihat lebih banyak di iStock ↗